Наука и проклятия. Анна Орлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Позвольте представить вам Грету Саттон, успешно защитившую кандидатскую по теме «Вопросы наследственности, передачи и искажения (мутации) магических даров в поколениях». В теории мисс Саттон разбирается превосходно, а вот с практикой дела обстоят похуже. Замуж Грета вообще не собирается… Но кто бы ее спрашивал! Однажды ее попросту украли и силком обвенчали с бароном Мэлоуэном, пытаясь таким образом побороть лежащее на нем проклятие. И что теперь? Покорно жить с мужем, рожать детишек и почитать свекровь? Вот еще! Грета Саттон вовсе не такова, чтобы сложить руки и смириться с обстоятельствами. Мужа приручить? Дракона… простите, свекровь одолеть? Проклятие распутать? Нет ничего невозможного, когда за дело берется старший научный сотрудник Грета Саттон!



Наука и проклятия слушать на видеосервисе Wink.