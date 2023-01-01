Наука и история. Абрам Фет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой лекции А.И. Фет исследует роль науки в истории, понимая при этом науку в широком смысле слова, а не только в смысле достоверного, проверенного на опыте научного знания. Таким образом, нас ждет рассказ о науке, которая включает в себя всe знание, какое можно отнести к личному творчеству отдельных людей.



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