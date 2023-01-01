Наука думать. Думать рассуждая. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга является продолжением того, что было сказано автором о рассуждении в «Основах науки думать». В каком-то, весьма не полном, смысле, это учебник того, как надо рассуждать, но в гораздо большей степени – исследование прикладного рассуждения.



Наук�а думать слушать на видеосервисе Wink.