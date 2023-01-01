WinkАудиокнигиНаука думать. Думать рассуждая. Александр Шевцов
Наука думать. Думать рассуждая. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Учебная и научная литература125 мин12+
Сюжет
Эта книга является продолжением того, что было сказано автором о рассуждении в «Основах науки думать». В каком-то, весьма не полном, смысле, это учебник того, как надо рассуждать, но в гораздо большей степени – исследование прикладного рассуждения.
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