Наука для жены. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяна Смирнова работала архитектором и мечтала, чтобы ее муж Андрей, став доктором наук, увез ее в Москву, где они смогли бы общаться в достойном их круге интеллектуальной элиты. Но в тот день Андрей вернулся из института, в котором учился в аспирантуре, и сообщил, что новый руководитель его диссертации не видит перспектив в работе, на которую было потрачено два года. Андрей решил уйти из аспирантуры. Он рассказал жене, что устал от науки, разочаровался, ему хочется настоящего дела, позволяющего обеспечивать семью, а вместо этого он со своей стипендией сидит на шее у Татьяны. Но Татьяна была непреклонна и убедила мужа остаться в институте. Вскоре случилось непредвиденное, Татьяну уволили с высокооплачиваемой работы. Привыкнув жить «на широкую ногу» она быстро потратила то, что было накоплено. Подруга Татьяны, косметолог Лариса, предложила ей пойти работать в салон красоты. Потеряв надежду найти работу по специальности, Татьяна последовала совету подруги. Салон принадлежал предпринимателю Игорю, который сразу обратил внимание на Татьяну. Он стал оказывать ей знаки внимания, которые она резко отвергла. Тогда Игорь предложил ей разработать проект его будущего коттеджа. Это предложение Татьяна приняла. Игорь проводил ее до дверей квартиры. Их расставание увидел Андрей, который решил, что у Татьяны появился богатый любовник. В тот день он выяснил, что жену уволили из архитектурного бюро, потому, увидев рядом с ней богато одетого мужчину, Андрей решил, что Татьяна стала содержанкой, и на подачки Игоря теперь живёт их семья. Выйдя из себя, Андрей сообщил жене, что немедленно уходит из института и подает на развод. Андрей ушел из дома, а вскоре Татьяна узнала про свою беременность. Она рассказала об этом мужу, но он не поверил, что ребенок от него. Вскоре на домашний телефон позвонил неизвестный женский голос, попросивший подозвать Андрея. Татьяна решила, что её муж нашел ей замену. Разочаровавшись в своих мечтах, и желая обрести покой, беременная Татьяна решила уехать к маме. Собираясь, она нашла украшение, которое спрятал ее муж. Татьяна поняла, что этот подарок предназначался любовнице, но вовремя вернувшийся муж смог ей объяснить, что уже два месяца, как бросил институт и вернулся к любимой работе, опять стал столяром – краснодеревщиком.



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