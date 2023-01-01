Научи меня любить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Научи меня любить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Научи меня любить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Андрея Лысенко два года назад бросила жена-актриса, сбежавшая в Москву с любовником. Теперь Андрею кажется, что его мама, Надежда Петровна, думает только о том, чтобы найти ему невесту. Мнительный Андрей обижает свою новую соседку по подъезду, которая пришла к нему за стремянкой. Он подозревает, что соседку ему подсылает мама, чтобы в очередной раз попытаться наладить его личную жизнь. Мать упрекает его в грубости, и, поразмыслив, Андрей решает извиниться перед Ириной. Он дарит ее сыну свой старый велосипед, вместе с мальчиком играет в шахматы. Андрей видит, что Ирина, несколько лет назад потерявшая мужа – порядочная и милая женщина. По совету мамы, Андрей просит Ирину подтянуть его в немецком языке, который нужен ему на работе. Андрей увлекается Ириной. Но тут приезжает его бывшая жена Татьяна. Ирина видит Татьяну в квартире Андрея, бывшая жена делает вид, что у них с Андреем всё в порядке. Ирина уходит, Андрей понимает, что она обижена. Но Татьяна начинает его активно соблазнять, и Андрей подумывает о том, не сойтись ли снова с ней. Он не знает, кого выбрать. Неожиданно Татьяна уезжает в Москву к своему любовнику, не попрощавшись с Андреем. Он кидается к Ирине, но та просит его больше не приходить – к ней приехал мужчина, которого она любит. Андрей остался на бобах.

Научи меня любить слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг