Научи меня любить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Андрея Лысенко два года назад бросила жена-актриса, сбежавшая в Москву с любовником. Теперь Андрею кажется, что его мама, Надежда Петровна, думает только о том, чтобы найти ему невесту. Мнительный Андрей обижает свою новую соседку по подъезду, которая пришла к нему за стремянкой. Он подозревает, что соседку ему подсылает мама, чтобы в очередной раз попытаться наладить его личную жизнь. Мать упрекает его в грубости, и, поразмыслив, Андрей решает извиниться перед Ириной. Он дарит ее сыну свой старый велосипед, вместе с мальчиком играет в шахматы. Андрей видит, что Ирина, несколько лет назад потерявшая мужа – порядочная и милая женщина. По совету мамы, Андрей просит Ирину подтянуть его в немецком языке, который нужен ему на работе. Андрей увлекается Ириной. Но тут приезжает его бывшая жена Татьяна. Ирина видит Татьяну в квартире Андрея, бывшая жена делает вид, что у них с Андреем всё в порядке. Ирина уходит, Андрей понимает, что она обижена. Но Татьяна начинает его активно соблазнять, и Андрей подумывает о том, не сойтись ли снова с ней. Он не знает, кого выбрать. Неожиданно Татьяна уезжает в Москву к своему любовнику, не попрощавшись с Андреем. Он кидается к Ирине, но та просит его больше не приходить – к ней приехал мужчина, которого она любит. Андрей остался на бобах.



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