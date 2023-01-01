Наташа. Часть 2. Игорь Казенин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Окончание радиоспектакля по повести о десятиклассниках, которые решили после экзаменов поехать к Черному морю на мотоциклах. Исполнители: От автора – Ларионов Всеволод; Наташа – Неелова Марина; Костя – Абдулов Всеволод; Алеша – Борзунов Алексей; Валерик – Лябихов Юрий; Антон – Леонтьев Авангард; Таня – Осмоловская Татьяна; Катя – Рубановская Евгения; Марина – Ильина Людмила; Лида – Гуляева Нина; Игорь Алексеевич – Папанов Анатолий; “Доцент” – Каневский Леонид; Журналист – Круглый Лев; Чаусов – Дуров Лев; Мать Чаусова – Якунина Ольга; Евгений Максимович – Гафт Валентин; Николай Павлович – Щербаков Петр



Наташа слушать на видеосервисе Wink.