Наталья Гончарова. Жизнь с Пушкиным и без. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Ее величали первой красавицей эпохи. Ее любил больше жизни, за нее погиб первый поэт России, которому она была не только женой, но и музой. Наталья Николаевна прожила с Пушкиным всего шесть лет, и, положа руку на сердце, эти годы не назовешь безоблачным раем. Брак с гением вообще не бывает простым и легким, вот и Александр Сергеевич в быту порой становился невыносим: тут и «африканская» ревность, и тяжелый характер, и денежные проблемы, долги, падение популярности (публика далеко не сразу приняла нового, «взрослого», по-настоящему великого Пушкина), а в завершение всего – страшные дни его предсмертной агонии… И грязные слухи, что поползли сразу после роковой дуэли: дескать, пушкинская ревность возникла не на пустом месте, мол, это «ветреная» жена погубила гениального поэта, а сколько бы он мог еще прожить, сколько написать… Наталья Николаевна наверняка знала об этих сплетнях, она жила с этим бременем четверть века, изо дня в день доказывая себе и другим: что бы там ни врали завистники и клеветники, она была достойна своего великого мужа. Эта книга – взгляд на личный мир гения глазами самого близкого ему человека, трогательный роман о коротком счастье с Пушкиным и долгой жизни после него, в которой были и семь лет вдовьего траура, и повторное замужество, и выросшие дети, и светлая память о «солнце русской словесности», закатившемся так рано.
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