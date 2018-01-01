Нат Пинкертон – король сыщиков. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чуть больше ста лет назад Нат Пинкертон был едва ли не самым популярным литературным героем. И этому есть объяснение. Шерлок Холмс, конечно же, пользовался мировой славой, но уж слишком недосягаемым и интеллигентным он был. А тут, ничем не примечательный частный нью-йоркский детектив о котором анонимными авторами было написано сотни рассказов. В Россию Нат Пинкертон попал из Германии в 1907 году, после того как там успешный и предприимчивый издатель Генрих Эйхлер, по примеру американцев, наладил выпуск занимательных историй в ярких обложках. Права на их издание выкупило петербургское издательство «Развлечение». Самый первый выпуск о подвигах Ната Пинкертона у нас в стране назывался «Заговор преступников». Дизайн обложек немецких, французских и русскоязычных изданий был совершенно одинаков. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Нат Пинкертон – король сыщиков слушать на видеосервисе Wink.