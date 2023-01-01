Настрой на общение. Как понимать людей и располагать их к себе. Денис Решетов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Автор этой книги Денис Решетов, модератор и федеральный спикер крупных общественно-политических и корпоративных мероприятий, считает, что влиять на то, как воспринимают нас окружающие, в какой бы ситуации вы ни оказались: совершая продажи, презентуя себя, посещая кастинги, собеседования и в целом коммуницируя с людьми,– возможно, и предлагает взять ответственность за коммуникацию на себя. В этой книге в виде кратких топиков представлены самые эффективные приемы и инструменты коммуникации с людьми, полученные благодаря жизненному опыту, работе с клиентами и учениками основанной автором «Академии деловых коммуникаций и речевой харизмы». Текст читает Кирилл Лопаткин – голос «Первого канала», шоумен с острым чувством юмора и многолетним опытом.



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