Настоящий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Настоящий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Настоящий. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Владелец автосервиса Валерий Смирнов узнает, что его жена Ася ему изменяет, и выставляет ее из дома. Валерий злится оттого, что его сын продолжает общаться с матерью. Его раздражает, Алексей совершенно не похож на него, он равнодушен к его увлечениям и не хочет продолжать семейный бизнес. В то же время, Валерий случайно встречает свою давнюю возлюбленную, которая просит его устроить на работу своего сына Павла. Павел прекрасно разбирается в автомобилях, увлекается футболом – любимым видом спорта Валерия. В голову Валерия закрадывается мысль, что Павел – его настоящий сын. В офисе автосервиса пропадают деньги, и Валерий обвиняет в краже Алексея. Он убежден, что Алексей такой же лжец, как и его мать. Валерий прогоняет Алексея, заявив, что у него есть другой сын – Павел. Алексей сообщает об этом матери, и та нанимает частного детектива. Выясняется, что Павел – муж Инны, он был замешан в уголовном деле по угону автомобилей. Разгневанный Валерий едет к Инне, и та признается, что хотела отомстить ему за поломанную жизнь – ведь после неудачного аборта, на котором настоял Валерий, она не могла иметь детей. Валерий выгоняет Павла с работы и вскоре узнает, что его автосервис сгорел. Валерий считает, что в его жизни наступил крах. Но Андрей и Ася помогают ему возродить бизнес. Валерий раскаивается в том, что сомневался в своем родном сыне.

Настоящий слушать на видеосервисе Wink.

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