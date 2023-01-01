Настоящие ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После развода с мужем Светлана впадает в депрессию. Она одержима идеей – стереть память о прежней жизни и начать все с чистого листа. Вместе с дочкой Аней и матерью Екатериной Сергеевной они вынуждены переехать в однокомнатную квартиру. Екатерина Сергеевна хочет сохранить семейные традиции, наполнить новый дом старыми вещами и тем самым придать их жизни стабильность. Но ее действия раздражают Светлану, ей кажется, что, цепляясь за прошлое, мать лишь подчеркивает убожество их новой жизни. Светлана предлагает продать семейную реликвию – жемчужное ожерелье. Екатерина Сергеевна против. Аня, глядя на мать, тоже начинает комплексовать по поводу их нынешнего существования. На фоне семейных неурядиц в жизни Екатерины Александровны появляется ее старинный поклонник – профессор Розов, дедушка новой подружки ее внучки Ани. Отношения стремительно развиваются, но когда Розов уже готов сделать Екатерине Сергеевне предложение, вмешивается Светлана. Она обвиняет Розова в том, что его внучка Маша украла у них ценную вещь – то самое ожерелье, которое она хотела продать. Екатерина Сергеевна, несмотря на то, что Маша действительно была единственным гостем со времени их переезда, считает, что это просто недоразумение. Но Светлана не хочет ее слушать. Оскорбленный Розов уходит. Екатерина Сергеевна очень огорчена, она просит Свету извиниться перед профессором. К радости Екатерины Сергеевны Розов возвращается. Но как только Светлана начинает оправдываться перед ним, он неожиданно отдает им ожерелье – украшение действительно оказалось у его внучки. Светлана торжествующе смотрит на мать, но в этот момент Аня признается, что это она взяла ожерелье и подарила его Маше. Розов успокаивает Екатерину Сергеевну и делает ей, наконец, предложение руки и сердца. К неудовольствию дочери, она соглашается. Чтобы полностью освободить дочь от своей опеки, Екатерина Сергеевна переезжает к профессору и решается на продажу всех семейных ценностей. Желая помочь дочери разгрузить дом от старых вещей и дать ей возможность жить своей жизнью, она сама приглашает оценщика. Но Светлана, увидев, как чужие руки касаются дорогих ее сердцу вещей, не выдерживает и прогоняет его. Приняв свою жизнь такой, как она есть, Светлана выходит из кризиса. Она благодарна матери, и в семье Галицинских вновь наступает мир.



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