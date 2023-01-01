Настоящие художники не голодают: как монетизировать творчество. Джеф Гоинс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы так и планируете всю жизнь зарабатывать деньги на нелюбюмой работе? Или все-таки рискнете и попробуйте монетизировать свое творчество? Автор этой книги, Джеф Гоинс, убежден: чтобы креатив приносил не только радость, но и деньги, необходимо покончить с мышлением голодного художника и начать рассуждать как художник успешный. Гоинс разработал 12 правил Нового Ренессанса, которые приведут каждого представителя творческой профессии – от писателя и графического дизайнера до художника и режиссера – к признанию и популярности. Эта книга – вдохновляющее руководство для всех, кто хочет зарабатывать на своем творчестве.



Настоящие художники не голодают: как монетизировать творчество слушать на видеосервисе Wink.