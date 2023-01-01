Настоящее прошлое. И снова здравствуйте!. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Всe, изложенное в этой книге – есть полная и абсолютная фантазия" – Р. Злотников Как бы не так! Автор переносит нас в дни своей юности, наполненной музыкой, спортом, любовью и планами на светлое будущее, поэтому в книге правды больше чем обещают первые строки. Уважаемый писатель отказывается от дорогостоящего курса «эмаосент-восстановления», он понимает, что ему осталось недолго. За спиной успешная жизнь, а впереди должна ждать неизвестность. Но, казалось бы, навсегда закрывший глаза герой, открывает их в семидесятых и быстро понимает, что ему – четыре. Как снова стать большим и сильным, чтобы во всю использовать знания взрослого мужчины? Неужели придется расти заново, но смотреть на мир зрелым, опытным взглядом? Похоже на то… А впереди ждут первые друзья и завистники, любовь и стремления, спортивные достижения и главный философский вопрос переместившегося во времени «нужно ли что-то менять?» 1. Роман Злотников – титулованный автор, приключенческой и боевой фантастики, обладатель премий «Аэлита», «Бастион», «Лунная Радуга», «РосКон», «Серебряная стрела» и «Электронная буква». 2. Особенность произведений Злотникова – яркие и запоминающиеся герои, реалистичные битвы, тонкое чувство реальности и богатый внутренний мир. 3. Новый роман переносит читателей в семидесятые, которые автор со знанием дела наполняет дружбой, любовью, спортом и музыкой. 4. Роман-завязка для продолжительного цикла о взрослении в советском и постсоветском времени. 5. Детальное и честное описание советс...Слушайте книгу.



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