Настоящая магия. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

"Настоящая магия" – фантастический роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, четвертая книга цикла «Мир Карика», жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Порой обмана становится так много, что нужно просто отступить и подготовиться к продолжению партии. Главное, не медлить – покажете слабость, и по вашей голове вперед прорвется кто-то другой. Кот возвращается в Долину Кровавых рассветов… Узнайте настоящую правду об этом мире!



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