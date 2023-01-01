Настольная книга венчурного предпринимателя. Секреты лидеров стартапов. Эндрю Романс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. Сегодня для создания крупного бизнеса с нуля больше не требуется десятилетий медленного постепенного роста. Благодаря ангельским, а потом венчурным инвестициям десятки тысяч компаний по всему миру стали крупным бизнесом за считаные годы, а такие компании, как Facebook и Google, вообще стали одними из крупнейших в мире по капитализации. Привлечение венчурного инвестора – огромный шанс для бизнеса вырасти и даже изменить мир. Но получение венчурных инвестиций – не дело везения или случая. Это определенная технология. В книге, написанной одним из ведущих мировых экспертов в области венчурного финансирования, рассказывается о том, как устроен мировой рынок инвестиций в стартапы, как инвесторы подходят к оценке компаний и чего ожидают от бизнесменов на презентациях. Книга полна бесценных советов по тому, как вести переговоры, по каким критериям выбирать партнеров, какие юридические риски необходимо учесть и, самое главное, по тому, как все партнеры должны действовать, чтобы максимизировать стоимость бизнеса как для учредителей, так и для инвесторов. Книга предназначена для стартаперов и руководителей инновационных компаний.



Настольная книга венчурного предпринимателя слушать на видеосервисе Wink.