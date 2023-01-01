Наставления старца Никодима Карульского о молитвенной жизни. Вячеслав Марченко,Никодим Карульский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Схимонах Никодим Карульский (1884-1984) – известный духоносный подвижник, горы Афон. Старец Никодим не имел священного сана, он был простым схи-иподиаконом. Родом он был из простого народа и не имел высокого образования. Но несмотря на все это, сила его духа была такова, что к нему на Святую гору, ради духовного окормления приезжали православные христиане со всего мира. Всю жизнь свою подвизаясь на поприще непрестанной молитвы, старец Никодим, значительно преуспел в этом делании. Данный диск содержит наставления старца Никодима по молитве Иисусовой и молитвенной жизни человека.



Наставления старца Никодима Карульского о молитвенной жизни слушать на видеосервисе Wink.