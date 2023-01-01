Наследство капитана Немо. Артуро Каротти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спасаясь от преследователей в угольных шахтах Южной Африки, герои романа спускаются в одну из заброшенных галерей и неожиданно для себя оказываются в удивительном мире, населенном доисторическими животными и реликтовыми деревьями. К удивлению друзей, кроме удивительной флоры и фауны в этом заповедном уголке обнаруживаются и следы человека – бывший член команды экипажа Наутилуса вот уже более тридцати лет живет в этом подземелье совершенно один без какой-либо надежды на спасение. Неужели такая же судьба ожидает и наших незадачливых путешественников или у них все-таки есть хоть малейшая надежда еще раз увидеть солнечный свет? Узнаете из аудиокниги «Наследство капитана Немо».



Наследство капитана Немо слушать на видеосервисе Wink.