Наследница Вещего Олега. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не прошло и года с тех пор, как княгиня Эльга и князь Ингвар заняли киевский стол. Благодаря согласию с королевой Сванхейд, матерью Ингвара, их владения теперь простираются до самого Хольмгарда, и в их руках весь Путь Серебра. Но мало власть получить, ее важно еще удержать. И потому молодой правительнице ежесекундно приходится помнить о том, что возникшая страсть между ней и побратимом мужа, Мистиной, может не только навлечь позор на род Вещего, к которому она принадлежит, но и привести к гибели недавно объединенную державу. Ходящие по краю, они должны сделать выбор между долгом и зовом сердца…



Наследница Вещего Олега слушать на видеосервисе Wink.