Наследница. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

Моя жизнь была предопределена с самого начала, ведь я дочь Люцифера и падшего ангела. Мне было суждено стать оружием, а потом жертвой в войне сил света и тьмы. Но я выбрала другой путь и сделаю все, чтобы освободиться, даже если придется продать душу, полюбить врага и сжечь дотла тех, кто встанет у м�еня на пути. Содержит нецензурную брань.



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