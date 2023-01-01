Наследница. Лора Вайс
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Наследница. Лора Вайс

Наследница. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика18+

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О книге

Моя жизнь была предопределена с самого начала, ведь я дочь Люцифера и падшего ангела. Мне было суждено стать оружием, а потом жертвой в войне сил света и тьмы. Но я выбрала другой путь и сделаю все, чтобы освободиться, даже если придется продать душу, полюбить врага и сжечь дотла тех, кто встанет у меня на пути. Содержит нецензурную брань.

Наследница слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика

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