Наследница дворянского гнезда. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Помощники Полины Казаковой, известной в городе как Мисс Робин Гуд, – Люся и Вася, встретив на кладбище одинокую странную девушку, сперва приняли ее за сумасшедшую. Полина знакомится с дамочкой: ее имя Марта Марсвин, она является гражданкой Дании и приехала на похороны своего русского деда Матвея Лепнина. Однако срочная телеграмма, которой вызвали Марту, опоздала на неделю. Это настораживает Полину. Впрочем, как и смерть Матвея – пожилого, но физически крепкого мужчины. Вскоре из дневника Лепнина Марта узнает, что она потомственная дворянка и является наследницей огромного состояния. Полина понимает: там, где замешаны большие деньги, не может быть и речи о случайностях или совпадениях, и берет ситуацию в свои руки…



Наследница дворянского гнезда слушать на видеосервисе Wink.