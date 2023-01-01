Наследница Асторгрейна. Книга 2. Алина Углицкая (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Всю жизнь я считала себя дочерью рыбака из Эроллы, но попав в империю Тысячи Островов, поняла, что во мне кровь другой расы. Я – даханни. Единственная наследница великого клана. Мачеха строит мне козни, император проявляет загадочный интерес, да еще просыпается странная магия. Но это не все! Отец хочет выгодно продать меня замуж, и под стены укрепленного замка уже съезжаются женихи. Ради моей благосклонности они готовы даже на смерть. Но мне нужен только один – мой безумный морской разбойник, в чьих объятиях я познала любовь. Но эта любовь – преступление. В оформлении обложки использованы фото с сайта depositphotos. Дизайн: Nina Neangel.



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