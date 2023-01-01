Наследница Асторгрейна. Книга 1. Алина Углицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Много лет я считала своим отцом простого рыбака из Эроллы, а его жену – своей матерью. И не понимала, почему она так ненавидит меня – свою дочь. Но один день, перевернувший наши жизни, расставил все по своим местам. К нам в деревню наведались даханны. Мрачные, таинственные, неприступные и безумн�о опасные. Они прячут свои лица под масками и увозят наших девушек в никуда. В этот раз жребий выпал моей сестре, но ее место заняла я. В оформлении обложки использованы фото с сайта depositphotos. Дизайн: Nina Neangel.



Наследница Асторгрейна слушать на видеосервисе Wink.