Наследники. Евгений Федоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Наследники» – вторая книга трилогии «Каменный пояс» Евгения Федорова. В августе 1745 года в пути внезапно скончался основатель и грозный хозяин многих уральских заводов Акинфий Демидов. После него осталось несметное наследство: десятки заводов и рудников, множество деревень и сел с крепостными крестьянами – всего тридцать тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней. В больших и малых городах везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. В борьбу за наследство вступают три сына покойного. Все трое в разном возрасте, разных характеров и привычек Кому же теперь все это достанется? Кто из наследников станет новым властелином Каменного пояса? Не пропустите вторую книгу трилогии «Каменный пояс». Уверены она будет интересна всем, кому небезразлична история нашей страны, история государства Российского, история зарождения русской промышленности.



Наследники слушать на видеосервисе Wink.