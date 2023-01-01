Наследник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Света Челнокова была счастлива в браке, но категорически не хотела иметь детей. А Николай Челноков, так же, как и его родители, мечтал о наследнике. И когда Света забеременела, семья даже слышать не хотела об аборте. Света обратилась за помощью к психологу. Света поверила, что ее страх перед родами �можно победить. Но она до сих пор не была уверена в том, что хочет ребенка. Колебания Светы разрешила свекровь. Она призналась, что мечтавший о внуках свекор Светы смертельно болен, и Света решила оставить ребенка. Но очень скоро ей пришлось пожалеть о своем решении…



Наследник слушать на видеосервисе Wink.