WinkАудиокнигиНашумевшие уголовные процессы. Федор Плевако
Нашумевшие уголовные процессы. Федор Плевако (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература475 мин0+
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Сюжет
Федор Никифорович Плевако – выдающийся русский юрист, судебный оратор, находчивый адвокат, красиво выигрывавший самые сложные и запутанные дела. Защитительные речи, вошедшие в сборник, являются образцом не только судебного красноречия и ораторского искусства, но и примером ловких адвокатс�ких трюков и остроумных выходок, нередко спасавших клиентов от грозившей кары.
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