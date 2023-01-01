Нашумевшие уголовные процессы. Федор Плевако (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Федор Никифорович Плевако – выдающийся русский юрист, судебный оратор, находчивый адвокат, красиво выигрывавший самые сложные и запутанные дела. Защитительные речи, вошедшие в сборник, являются образцом не только судебного красноречия и ораторского искусства, но и примером ловких адвокатс�ких трюков и остроумных выходок, нередко спасавших клиентов от грозившей кары.



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