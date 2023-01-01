Наша планета: Удивительные природные явления. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя любят заглянуть в гости к писателю дяде Саше, где их всегда ждeт не только вкусное угощение, но и занимательные беседы с хозяином дома и его учeным говорящим котом Терентием Палычем. А ещe здесь есть волшебная библиотека, в которой хранятся говорящие книги и книги с живыми картинками! Благодаря этим чудесным книгам ребята услышат произведения знаменитых поэтов и писателей, узнают много интересного об их жизни и творчестве. Серия НАША ПЛАНЕТА включает четыре диска, послушав которые дети узнают много нового об удивительной планете Земля, на которой мы живем: о материках и океанах, горах и пустынях, лавинах и землетрясениях, вулканах и морских течениях, о редких и загадочных явлениях природы и многом другом. С участием Анатолия ВАССЕРМАНА, н.а. РФ Олега АНОФРИЕВА, з.а. РФ Владимира ЛЕВАШЕВА



Наша планета: Удивительные природные явления слушать на видеосервисе Wink.