Наш малыш соединит нас. Каролина Дэй (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Наш малыш соединит нас» – роман Каролины Дэй, жанр современный любовный роман. – Я беременна!– выпаливаю сходу, замечая, как любимые глаза распахиваются от удивления и тут же сужаются от злости – Ты представляешь, что будет? Мы сводные брат и сестра! Мы одна семья! Тебе нужно сделать аборт! Мне больно слышать эти слова от любимого, но я больше не могу молчать. Наша запретная любовь подарила мне ребёнка и боль от расставания. Едва сдерживая слезы, поднимаю глаза на своего сводного брата и произношу: – Я больше не смогу родить, если пойду на аборт. У тебя есть деньги и связи. Пожалуйста, спаси нашего малыша.



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