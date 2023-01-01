Наш дикий зов. Как общение с животными может спасти их и изменить нашу жизнь. Ричард Лоув (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блестящая и мудрая книга журналиста и автора десятка бестселлеров о восстановлении связи людей и животных – призыв к воссоединению с природой и животными, которое может стать настоящим лекарством от многих проблем современной жизни, включая одиночество и скуку. Автор исследует эти могущественные и загадочные связи из прошлого, рассказывает о том, как они могут изменить нашу ментальную, физическую и духовную жизнь, служить противоядием от растущей эпидемии человеческого одиночества и помочь нам проявить сочувствие, необходимое для сохранения жизни на Земле. Лоув берет интервью у исследователей, теологов, экспертов по дикой природе, местных целителей и психологов, чтобы показать, как люди общаются с животными древними и новыми способами как собаки могут научить детей этичному поведению как терапия с использованием животных может изменить сферу психического здоровья и какую роль отношения человека и животного играют в нашем духовном здоровье.



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