Нарушители закона. Риджуэл Каллем (книга, 2020) слушать онлайн

На одной из небольших станций Канадской прерии, под палящими лучами летнего солнца, инспектор Стэнли Файльс, с нетерпением ожидал прибытия товарного поезда, который запаздывал уже больше чем на час. Нужно сказать, что мистер Файльс не был настолько увлечен поездами, чтобы, рискуя получить солнечный удар, встречать каждый проходящий товарняк. Нет, его интересовал именно этот, конкретный поезд, да и то не целиком, а лишь последний вагон этого невесть где затерявшегося тихохода. Ведь именно в нем, в огромных бочках сахара, было надежно спрятано то, что должно было в дальнейшем в целости и сохранности быть доставлено по назначению – а именно несколько сот галлонов первосортного виски. В эпоху сухого закона, когда в страну был запрещен ввоз любого алкоголя, кроме пива, именно на инспектора Файльса была возложена обязанность пресекать контрабандный ввоз спиртного. Вот только в этот раз выполнить свою работу Файльсу не удалось. Не доезжая нескольких сотен метров до станции, поезд был остановлен злоумышленниками, а ценный груз похищен. В этих диких областях Стэнли Файльс пользовался безупречной репутацией. Не проходило дня, чтобы ему не поручалось какое-нибудь серьезное и особенно трудное дело, часто даже сопряженное с опасностью для жизни. Сообразительность, находчивость и отвага Файльса не подлежали сомнению. Если он брался за какое-нибудь дело, то успех его считался обеспеченным. Он всегда был спокоен и никогда не выходил из себя и не поступал необдуманно. Его подчиненные говор...Слушайте книгу.



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