WinkАудиокнигиНароды России. Коллектив авторов
Народы России. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература609 мин6+
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Сюжет
Курс лекций для школьников по теме «Народы России». Россия – многонациональное государство. На территории России проживает более 150 различных народов. Многонациональность обусловлена историческими факторами и географическим положением России, которая является евро-азиатской страной. Кур�с расскажет о быте, культуре, образе жизни, ремеслах, народной кухне, верованиях, обычаях, фольклоре различных народов России. Многие из этих народов являются малочисленными. Их культура поистине уникальна. © ИДДК
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