Народный академик. Валентин Овечкин,Геннадий Семенович Фиш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Колхоз “Труженик” собрал богатый урожай пшеницы. Это заслуга ученого-полевода Терентия Ермакова. Но представитель обкома Шугаев недоволен тем, что Ермаков нарушает установленные сроки сева. Ермаков безуспешно пытается доказать, что сеять надо, исходя из климатических условий района. Конфликт разбирается в ЦК партии, и Москва поддерживает Ермакова. Исполнители: Ермаков – Кудрявцев Иван; Зотова – Георгиевская Анастасия; Серафима – Алексеева Елизавета; Ванин – Морозов Александр; Белоусов – Перов Евгений; Ларин – Муравьев Владимир; Шугаев – Якут Всеволод; Дарья Прохоровна – Орлова Лидия; Кононов – Гушанский Семен; Петя – Потоцкая Ирина



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