Народное дело. Распространение обществ трезвости. Николай Александрович Добролюбов
Wink
Аудиокниги
Народное дело. Распространение обществ трезвости. Николай Александрович Добролюбов

Народное дело. Распространение обществ трезвости. Николай Александрович Добролюбов (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Нон-фикшн, Классика12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Распространение обществ трезвости, бойкот крестьянами, городскими низами откупной системы и более активные формы борьбы Добролюбов справедливо расценил как широкое социальное народное движение. По свидетельству историка, Добролюбов «собрал большой материал о трезвенном движении, изучив все, что было тогда опубликовано по этому вопросу в газетах и журналах. Мастерски обходя цензуру, Добролюбов разоблачил махинации откупщиков и нарисовал яркую картину безотрадной жизни крестьянина…»

Народное дело слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг