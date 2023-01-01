Напряжение за горизонтом. Владимир Ильин (книга, 2022) слушать онлайн

Владимир Алексеевич Ильин – современный писатель-фантаст, обладающий ярким, узнаваемым стилем. В созданных им фантастических мирах всегда есть место человечности, житейской мудрости и доброму юмору. Роман «Напряжение за горизонтом» – седьмая и финальная книга цикла «Напряжение». Перед нами вымышленный мир, в чём-то напоминающий сегодняшнюю действительность. Власть и деньги сосредоточены в руках избранных – аристократов, или, сокращённо, аристо. Это люди, наделённые сверхъестественными способностями разрушительной силы, передаваемыми по наследству. Отношения с партнёрами аристократы скрепляют династическими браками, и каждый старается усилить свой клан через родство с представителями более могущественного семейства. Сила Максима достигла апогея. Пришло время разобраться с кровной местью его деда, а также провести перемены в управлении Российской империей. Слушайте завершение истории!



Напряжение за горизонтом слушать на видеосервисе Wink.