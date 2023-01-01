Наполеон. Жизнеописание. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

"Жизнеописание Наполеона" – практически неизвестная русскому читателю книга знаменитого французского беллетриста Александра Дюма-отца, завоевавшего любовь читателей историко-приключенческими романами. Наполеон Бонапарт – один из самых могущественных диктаторов мира, выиграл почти вс�е свои сражения и покорил Европу. Сочинение Александра Дюма-отца рассказывает о важнейших деяниях Наполеона, о его русской кампании и включает даже текст завещания императора с подробным перечнем его имущества. Повествование об авантюристе мирового масштаба Наполеоне Бонапарте, безусловно, заинтересует современного читателя.



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