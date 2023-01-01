Наполеон. Жизнь после смерти. Эдвард Радзинский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию аудиоверсию одного из самых ярких произведений Эдварда Радзинского – «Наполеон: жизнь после смерти». Этот роман является частью замысла, который Эдвард Станиславович назвал «книгами о титанах». Это рассказы о жизни и смерти людей, чьи биографии покрыты завесой тайны, но имена и подвиги навсегда останутся в памяти потомков. Роман написан в форме записок императора Наполеона, продиктованных им его секретарю – Маркизу де Лас – Казу на острове Святой Елены. В них император рассказывает о своем детстве и начале военной карьеры, победоносных битвах и любовных приключениях, о пути к власти – сначала во Франции, а потом и в Европе. Книга изобилует красочными подробностями. Начиная от рождения Наполеона на полу гостиной, на коврах с изображением героев Илиады и заканчивая способностью императора не бояться смерти. Он бросался в самые опасные места, на верную погибель, но, даже будучи тяжело раненым, превозмогал невыносимую боль и вел за собой свою армию. О его непобедимости и бесстрашии слагались легенды, что еще больше устрашало неприятеля. Так презрение к смерти стало для Наполеона ключом к славе. Он изменил ход истории, и, хотя ему не удалось войти в сонм бессмертных владыкой величайшей империи, «он вошел в него куда более прочно – невинно пострадавшим гением и страдальцем». Монолог сверхчеловека, решившего поиграть с земным шаром, блестяще прочитан Александром Владимировичем Клюквиным. В детстве моим кумиром был Наполеон. Фантастический человек, вернувший в XIX век, обещавший стать веком буржуа и денег, безрассудное величие античных героев. Человек, отвергший понятие «невозможно». «Дерзайте!» – любимый лозунг Французской революции – его жизнь. Я был плохим патриотом. Я много раз читал любимую книгу Тарле о Наполеоне, тщетно надеясь, что в этот раз великий Наполеон все-таки победит. Остров Святой Елены я ненавидел. В конце концов я научился читать книгу Тарле так, как мне хотелось. Я заканчивал читать ее конгрессом в Дрездене, где Наполеон собирал жалких, трепещущих европейский королей. Тридцать европейских монархов съехались поклониться ему. И прусский король, и австрийский император, и немецкие князья – стояли с покорно обнаженными головами, а он стоял перед ними в треуголке с кокардой Французской республики. Я попросту теперь не читал дальше – ни про отречение, ни про Святую Елену…. Эдвард Радзинский



Наполеон слушать на видеосервисе Wink.