Наперстянка. Анна Сабурова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Мы сами выбираем свою судьбу.Один неверный шаг, один нарушенный запрет, одно не принятое решение, и дальнейшая жизнь превращается в кошмар, которому не видно конца.Юная ведьма по глупости, из юношеского максимализма спасла жизнь молодому наркоману, для которого она стала одержимостью, страстью, безумием. А он стал её персональным кошмаром, который сломал ее мир и разрушил жизнь….Теперь ведьминская сила требует отмщения, и есть только один способ защитить честь ведьмы – убить. Но неопытность, нерешительность и жалость к обидчику не дают ей сделать этот шаг.Сможет ли Ульяна пройти сквозь страх, боль и одержимость и обрести покой, а, возможно, и встретить настоящую любовь?А пока ей остается только бежать…



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