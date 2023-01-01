Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим изменениям. Би Джей Фогг. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим изменениям. Би Джей Фогг. Ключевые идеи книги

Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим изменениям. Би Джей Фогг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие24 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Все мы стремимся к переменам. Хотим уделять больше времени чтению, заняться спортом, высыпаться и отказаться от вредной еды. Мечтаем взять в руки гитару, ежедневно совершать добрые поступки и вести списки дел. Однако решимости хватает на пару дней, а затем мы бросаем начатое. Мы всей душой желаем изменений, но не можем найти на них времени. Расстраиваемся и обвиняем себя в недостатке силы воли.

Би Джей Фогг предлагает отказаться от стремления изменить все сразу. Он утверждает, что можно добиться серьезных перемен, начиная с мелочей и двигаясь маленькими шажками. Нужно лишь сформировать небольшие привычки, которые легко вписываются в рутину и доставляют удовольствие.

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