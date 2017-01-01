Накануне. Иван Тургенев (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Заглавие своего произведения сам автор объяснял так: «„Повесть „„Накануне““ названа мною так ввиду времени ее появления (1860 – за год до освобождения крестьян)… Новая жизнь началась тогда в России – и такие фигуры, как Елена и Инсаров, являются провозвестниками этой новой жизни“». Тургене�в занят поиском положительного героя – молодого, сильного, с новой идеологией, «„сознательно-героической натуры“». Однако роман не случайно открывается спором о счастье и долге. Елене и Инсарову кажется, что их любовь служит высшей цели. Но сама жизнь вступает в противоречие с надеждами и чаяниями героев. © Storytel



Накануне слушать на видеосервисе Wink.