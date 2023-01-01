Наедине с собой. Исповедь и неизвестные афоризмы Раневской. Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ТРИ БЕСТСЕЛЛЕРА ОДНИМ ТОМОМ. Самое полное издание воспоминаний, острот и афоризмов великой актрисы. Так говорила Раневская: «Красота – страшная сила. И с каждым годом всe страшнее и страшнее…» «Деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная!» «Не найти такой задницы, через которую мы бы уже чего-то не сделали». «Если жизнь повернулась к тебе ж…пой – дай ей пинка под зад!» «Живу с высоко поднятой головой. А как иначе, если по горло в г…вне?» Но эта книга – больше, чем собрание неизвестных острот, анекдотов и афоризмов заслуженной матерщинницы и народной насмешницы Советского Союза, которая никогда не стеснялась в выражениях и умела высмеять наповал, чьи забористые шутки сразу становились «крылатыми», а нецензурные откровения, площадная мудрость и «вредные советы» актуальны до сих пор. Это еще и исповедь великой трагической актрисы, которая всю жизнь вынуждена была носить шутовскую маску и лишь наедине с собой могла смеяться до слез, сквозь слезы.



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