Наедине с природой. Владимир Стрельников
Wink
Аудиокниги
Наедине с природой. Владимир Стрельников

Наедине с природой. Владимир Стрельников (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Поэзия12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Настоящая аудиокнига является озвучкой цикла стихов «Наедине с природой» самобытного поэта, бывшего офицера Северного Флота, Владимира Стрельникова. Автор передаёт свои чувства, испытанные в путешествиях по Кольскому Северу и Ленинградской области. Книга рекомендована широкому кругу любителей путешествий и особенно людям, полюбившим Север России.

Наедине с природой слушать на видеосервисе Wink.

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Поэзия

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