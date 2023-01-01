WinkАудиокнигиНаедине с природой. Владимир Стрельников
Наедине с природой. Владимир Стрельников (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Поэзия12+
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Сюжет
Настоящая аудиокнига является озвучкой цикла стихов «Наедине с природой» самобытного поэта, бывшего офицера Северного Флота, Владимира Стрельникова. Автор передаёт свои чувства, испытанные в путешествиях по Кольскому Северу и Ленинградской области. Книга рекомендована широкому кругу любителей путешествий и особенно людям, полюбившим Север России.
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