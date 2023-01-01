Наедине с природой. Владимир Стрельников (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Настоящая аудиокнига является озвучкой цикла стихов «Наедине с природой» самобытного поэта, бывшего офицера Северного Флота, Владимира Стрельникова. Автор передаёт свои чувства, испытанные в путешествиях по Кольскому Северу и Ленинградской области. Книга рекомендована широкому кругу любителей путешествий и особенно людям, полюбившим Север России.



Наедине с природой слушать на видеосервисе Wink.