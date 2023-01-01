Надо жить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Нина Петровна не может смириться с потерей сына. Он погиб под лавиной в горах. Нина Петровна считает, что в трагедии виновата девушка сына Ольга, которая уговорила его поехать кататься на лыжах на опасный участок. Ни подруга Нины Петровны, ни муж Леонид Николаевич не могут вывести её из депрессии. Однажды Нине Петровне приснился младенец, и она предлагает мужу усыновить ребенка. Тот признается, что и сам думал об этом. Но посещение детского дома только добавляет страданий несчастной женщине – она говорит, что никто не заменит ей сына. Вскоре Нина Петровна видит мужа с незнакомой девушкой. Она делает вывод, что муж решил начать новую жизнь с женщиной, которая сможет родить ему ребенка. Нина Петровна готова смириться с этим, но муж приводит девушку домой, и выясняется, что это Ольга, девушка ее покойного сына. Нина Петровна возмущена, она прогоняет Ольгу. Муж убеждает ее простить девушку – ведь она любит их сына, ей он посвящал свои стихи. Известие о том, что Ольга ждет ребенка от ее сына, переворачивает душу Нине Петровне. Она прощает Ольгу. Любовь к внуку возвращает ее к жизни.



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