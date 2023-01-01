Надежный тыл. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анастасия Громова несколько лет назад уехала из родного города работать в Аргентину. Она надеялась забыть бывшего одноклассника своей младшей сестры Дениса, с которым у нее завязался роман. Анастасия приезжает навестить родных и узнает, что ее сестра Елена и Денис решили пожениться. Увидев Дениса, Анастасия понимает, что любит его. Денис признается Анастасии, что решил жениться ей назло. Мама Насти говорит, что Лена опять встречается с отцом ее дочери Риты. И действительно, вскоре Елена уходит вечером из дома, оставляя дочку заботам Анастасии. Девочке становится плохо, и Анастасия просит Дениса приехать. Денис понимает, что Елена изменяет ему, но Анастасия не выдает сестру. Вернувшись домой, Елена не желает слушать упрёки Анастасии, она говорит, что Денис – надежная опора, она выходит замуж за него, потому что он ее ни в чем не упрекает и заботится о ее дочери. Анастасия понимает, что запуталась: она любит Дениса, он ее, а ситуация с предстоящей свадьбой Елены кажется ей абсурдной. Но вскоре Елену забирает «скорая» – оказывается, она тяжело больна. Ночные отлучки Елены объясняются. Елене надо было проходить обследование в стационаре больницы. Но, не желая пугать родных, она не сказала им об этом. Вечером она уходила, якобы, к любовнику, ночевала в больнице, а утром, после обхода и обследований, возвращалась домой. Елена надеялась, что если она выйдет замуж за Дениса, он в любом случае позаботится о ее дочери. Анастасия делает все, чтобы помочь сестре, она договаривается с московской больницей, чтобы там сделали операцию Елене. Перед отъездом Елена желает счастья Анастасии и Денису и просит их позаботиться о Рите. После удачно проведенной операции Елена и Анастасия возвращаются. Денис делает предложение Анастасии.



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