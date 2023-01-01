WinkАудиокнигиНадежда на счастье. Вера в любовь. Тина Титова
Надежда на счастье. Вера в любовь. Тина Титова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези421 мин16+
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Сюжет
Диану обманом выдали замуж ради властного покровителя. Дерек был вынужден жениться по приказу короля. Она просила свободы, а он хотел спокойствия. Но теперь они муж и жена. Им предстоит нелeгкий путь. Смогут ли они полюбить друг друга, пережить предательство близких, обрести веру в любовь и вер�нуть надежду на счастье? Автор обложки: художница Алеся Резникова.
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