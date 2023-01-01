Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР…. Андрей Молчанов (книга, 2024) слушать онлайн

70-80 годы ХХ века – очень непростые для страны времена. Для кого-то это была эпоха «застоя», для других временем стабильности и уникальной атмосферы. Вот и известный русский писатель Андрей Молчанов решил поделиться своими воспоминаниями о сумасшедших временах своей молодости и жизни творческой интеллигенции – звёзд театра, кино и литературы. 70-80 годы ХХ века. Герои романа – звезды советского кино, театра и литературы, представленные автором в реальной жизни, с их проблемами, разногласиями, творческими исканиями на закате советской эпохи. Какими были взаимоотношения творческой интеллигенции с властями, как повлияли представители культуры на страну, – все это автор показывает на основе уникального опыта личного общения с широко известными актерами, режиссерами, писателями, а также высшими представителями властных структур.



Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР… слушать на видеосервисе Wink.