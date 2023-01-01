На всю катушку. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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На всю катушку. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

На всю катушку. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Владимир Каменев узнал о том, что у него неизлечимая болезнь. Врачи начали готовить его к операции, но сам Владимир мгновенно решил, что его дни сочтены. Предсказав самому себе печальный исход операции, он начал переживать из-за того, что ничего, по его словам, в этой жизни не успел: мир не повидал, реализацию своих желаний откладывал «на потом». Закрывшись в своем горе, он перестал задумываться о том, как его близкие относятся к ситуации. Начались постоянные ссоры с женой Ларисой, которая пыталась убедить его не отчаиваться и заняться здоровьем. Решив прожить оставшееся до операции время «на всю катушку», Владимир начал выпивать и тратить деньги, которые они с женой отложили на большую покупку. Вскоре он нашел номер телефона своей школьной возлюбленной Марины и позвонил ей. Они встретились. Владимир соврал ей, что не женат. Так же он постарался произвести на нее впечатление богатого человека, предложил съездить в круиз. Марина и Владимир стали любовниками. Он старался не обращать внимания на слезы жены и жил, не задумываясь о том, что его ожидает завтра. Но, оказалось, что Марина – корыстная красотка, которой нужны были от него только деньги. Вскоре она предложила ему пожениться. Владимир не смог рассказать ей правду о своем здоровье, к тому же оно от невоздержанности значительно пошатнулось. Владимира мучили боли. Однако он не собирался отступать от плана «дождить жизнь на всю катушку», Владимир предложил жене продать дачу. Видя, что муж в отчаянии, Лариса не стала препятствовать и подписала документы, необходимые для выставления дачи на торги. Владимир дал объявление о продаже дачи, но тут случилось то, чего он никак не ожидал: выяснилось, что у его жены больное сердце. Владимир понял, что может потерять жену, и страшно испугался. Все это заставило его понять, как эгоистично он вел себя в последнее время. Владимир рассказал Марине правду о своем здоровье и семейном положении. Она ушла. Вскоре Ларису выписали из больницы, и Владимир дал ей слово, что займется здоровьем, и будет готовиться к операции.

На всю катушку слушать на видеосервисе Wink.

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