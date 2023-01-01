На всю катушку. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Владимир Каменев узнал о том, что у него неизлечимая болезнь. Врачи начали готовить его к операции, но сам Владимир мгновенно решил, что его дни сочтены. Предсказав самому себе печальный исход операции, он начал переживать из-за того, что ничего, по его словам, в этой жизни не успел: мир не повидал, реализацию своих желаний откладывал «на потом». Закрывшись в своем горе, он перестал задумываться о том, как его близкие относятся к ситуации. Начались постоянные ссоры с женой Ларисой, которая пыталась убедить его не отчаиваться и заняться здоровьем. Решив прожить оставшееся до операции время «на всю катушку», Владимир начал выпивать и тратить деньги, которые они с женой отложили на большую покупку. Вскоре он нашел номер телефона своей школьной возлюбленной Марины и позвонил ей. Они встретились. Владимир соврал ей, что не женат. Так же он постарался произвести на нее впечатление богатого человека, предложил съездить в круиз. Марина и Владимир стали любовниками. Он старался не обращать внимания на слезы жены и жил, не задумываясь о том, что его ожидает завтра. Но, оказалось, что Марина – корыстная красотка, которой нужны были от него только деньги. Вскоре она предложила ему пожениться. Владимир не смог рассказать ей правду о своем здоровье, к тому же оно от невоздержанности значительно пошатнулось. Владимира мучили боли. Однако он не собирался отступать от плана «дождить жизнь на всю катушку», Владимир предложил жене продать дачу. Видя, что муж в отчаянии, Лариса не стала препятствовать и подписала документы, необходимые для выставления дачи на торги. Владимир дал объявление о продаже дачи, но тут случилось то, чего он никак не ожидал: выяснилось, что у его жены больное сердце. Владимир понял, что может потерять жену, и страшно испугался. Все это заставило его понять, как эгоистично он вел себя в последнее время. Владимир рассказал Марине правду о своем здоровье и семейном положении. Она ушла. Вскоре Ларису выписали из больницы, и Владимир дал ей слово, что займется здоровьем, и будет готовиться к операции.



На всю катушку слушать на видеосервисе Wink.