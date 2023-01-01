На циновке Макалоа. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Второй том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя сборник рассказов «На циновке Макалоа», повествующих о жизни туземцев и белых на Гавайских островах. Рассказ, давший название этому блистательному сборнику, считается одним из лучших произведений о любви в мировой литературе. Рассказы: * Кости Кахекили * Исповедь Алисы * Берцовые кости * Дитя воды * Слезы А-Кима * Прибой Канака



На циновке Макалоа слушать на видеосервисе Wink.