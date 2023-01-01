На работу водителем к строгой лесбиянке-садистке. Романтичный Доминант (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Порно-история о Леночке и безвыходной ситуации, вынудившей её стать участницей секса по принуждению. Леночка – обычная девчонка, как и большинство людей. Размеренная жизнь, спорт, стабильная работа и любимая бабуля. Бабушка была ей за маму и папу, и, когда её не стало, Лена осталась совсем одна. Потеря родителей и детский интернат стали хорошей школой жизни, воспитав в хрупкой девочке стержень и самостоятельность, но этого оказалось недостаточно для ритма современной жизни. Работу она потеряла, когда ухаживала за бабушкой, а все сбережения были потрачены на лечение. Понимая, что денег у неё не осталось, она решилась на невыгодный кредит. Внимание! Написанное не является научным материалом и не призывает к подобного рода действиям. Содержит очень откровенные сцены секса по принуждению. В книге встречается упоминание нетрадиционных сексуальных установок, но это не является пропагандой.



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