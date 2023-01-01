На пять баллов. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
На пять баллов. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

На пять баллов. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Инна Шестакова – студентка пятого курса, отличница по жизни. У нее, по ее твердому убеждению, все должно быть «на пять баллов». Но жизнь внесла свои коррективы в ее план. Она забеременела от любимого парня, когда до «красного» диплома было рукой подать. Олег был женихом, который соответствовал ее требованиям. Но, узнав о беременности Инны, он признался, что он соврал про богатых родителей. Возмущенная Инна прогнала Олега. Она решила прервать беременность и забыть обманщика. Но врач не рекомендовала этого делать, и Инна решила рожать. По совету близкой подруги Елены, Инна хотела женить на себе Михаила – богатого парня, которому она давно нравилась. Михаил сам хорошо зарабатывал и имел обеспеченных родителей. Не будучи полностью уверенной в том, что Михаил женится, Инна до последнего не рвала окончательно отношений с Олегом. Инна начала избегать Олега, который не понимал, что происходит, пока не увидел Инну и Михаила вместе. Инна прогнала Олега, заявив ему, что такой бедный парень ей не подходит. Инна решила обрадовать родителей, находившихся в командировке, что выходит замуж и ждет ребенка. Но по дороге домой родители погибли в автокатастрофе. Михаил поддержал девушку в трудную минуту, и вскоре они начали жить вместе. Инна сообщила Михаилу о том, что ждет ребенка, он согласился жениться. Свадьбу отложили на время. Неожиданно в гости к Инне пришел Олег – он узнал о трагедии. Олег понял, что Инна не прервала беременность и довольна жизнью с Михаилом. Олег ушел. Михаил случайно услышал разговор между Инной и Еленой, и понял, что девушка его не любит, и ждет ребенка не от него. Инна осталась одна. Только подруга Елена была с ней рядом. Инна оказалась в тяжелом положении: диплом она так и не получила, работать не могла, а деньги, оставшиеся от родителей, таяли. Со временем Инна поняла, что любила Олега, и именно он был тот самый жених «на пять баллов». Да, Михаил давал ей много денег, но обделял вниманием и заботой. Инна была на грани отчаяния, когда к ней пришел Олег, она считала, что теперь недостойна его. Но Олег предложил начать все сначала.

На пять баллов слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг