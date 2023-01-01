На пять баллов. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Инна Шестакова – студентка пятого курса, отличница по жизни. У нее, по ее твердому убеждению, все должно быть «на пять баллов». Но жизнь внесла свои коррективы в ее план. Она забеременела от любимого парня, когда до «красного» диплома было рукой подать. Олег был женихом, который соответствовал ее требованиям. Но, узнав о беременности Инны, он признался, что он соврал про богатых родителей. Возмущенная Инна прогнала Олега. Она решила прервать беременность и забыть обманщика. Но врач не рекомендовала этого делать, и Инна решила рожать. По совету близкой подруги Елены, Инна хотела женить на себе Михаила – богатого парня, которому она давно нравилась. Михаил сам хорошо зарабатывал и имел обеспеченных родителей. Не будучи полностью уверенной в том, что Михаил женится, Инна до последнего не рвала окончательно отношений с Олегом. Инна начала избегать Олега, который не понимал, что происходит, пока не увидел Инну и Михаила вместе. Инна прогнала Олега, заявив ему, что такой бедный парень ей не подходит. Инна решила обрадовать родителей, находившихся в командировке, что выходит замуж и ждет ребенка. Но по дороге домой родители погибли в автокатастрофе. Михаил поддержал девушку в трудную минуту, и вскоре они начали жить вместе. Инна сообщила Михаилу о том, что ждет ребенка, он согласился жениться. Свадьбу отложили на время. Неожиданно в гости к Инне пришел Олег – он узнал о трагедии. Олег понял, что Инна не прервала беременность и довольна жизнью с Михаилом. Олег ушел. Михаил случайно услышал разговор между Инной и Еленой, и понял, что девушка его не любит, и ждет ребенка не от него. Инна осталась одна. Только подруга Елена была с ней рядом. Инна оказалась в тяжелом положении: диплом она так и не получила, работать не могла, а деньги, оставшиеся от родителей, таяли. Со временем Инна поняла, что любила Олега, и именно он был тот самый жених «на пять баллов». Да, Михаил давал ей много денег, но обделял вниманием и заботой. Инна была на грани отчаяния, когда к ней пришел Олег, она считала, что теперь недостойна его. Но Олег предложил начать все сначала.



На пять баллов слушать на видеосервисе Wink.