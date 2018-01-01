На порноигле. Порнография и природа зависимости. Гэри Уилсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Порнозависимость наносит реальный ущерб многим современным мужчинам: личная жизнь приходит в упадок, для сексуального удовлетворения нужны все более экзотические и шокирующие материалы, привычными становятся эректильная дисфункция и суицидальные мысли. Написанная ученым и спикером TEDx Гэри Уилсоном, эта книга основана на новейших исследованиях в области нейронауки и аддиктологии – науки о зависимости, а также на множестве анонимных признаний молодых людей, в чьи постели проник Интернет. Эти люди зависимы от порно, и механизм появления аддикции у них во многом схож с принципами развития зависимости от наркотиков. Гэри Уилсон приглашает читателя к откровенному разговору на нескромную тему, и не стоит стесняться: это делают все, но не все готовы рассказать об этом вслух. © Storysidе



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