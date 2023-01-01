WinkАудиокнигиНа полпути с обрыва. Кир Булычев
На полпути с обрыва. Кир Булычев (книга, 1995) слушать онлайн
1995, Аудиокнига
Фантастика, Юмор690 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» представляет вторую повесть из цикла Кира Булычева «ИнтерГпол» – «На полпути с обрыва». Кора Орват продолжает становление как агент Интергалактической полиции. …Где-то в Крыму есть точка перехода в параллельные миры. И в одном из них Земля находится на таком уровне развития, что населению не хватает продуктов и самых обычных вещей. Кто и как собирается использовать переход и зачем он открыл окно в другой мир? Агент ИнтерГпола Кора получает задание…
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