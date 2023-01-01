На полпути с обрыва. Кир Булычев (книга, 1995) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет вторую повесть из цикла Кира Булычева «ИнтерГпол» – «На полпути с обрыва». Кора Орват продолжает становление как агент Интергалактической полиции. …Где-то в Крыму есть точка перехода в параллельные миры. И в одном из них Земля находится на таком уровне развития, что населению не хватает продуктов и самых обычных вещей. Кто и как собирается использовать переход и зачем он открыл окно в другой мир? Агент ИнтерГпола Кора получает задание…



На полпути с обрыва слушать на видеосервисе Wink.